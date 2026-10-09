छत्तीसगढ़ में जल तो 2,875 पंचायतों में ‘छलका’, जिम्मेदारी 600 के हिस्से ही ‘टपकी’

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पंचायतों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भले ही तेजी से आगे बढ़ा हो, लेकिन योजना को संभालने की जिम्मेदारी सौंपने की रफ्तार धीमी है। प्रदेश की 2,875 ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति की व्यवस्था तैयार होने के बावजूद करीब 600 पंचायतों को ही इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकी है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि 11,658 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन संचालित है। 3,426 पंचायतों ने सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम शत-प्रतिशत पूरा होने का दावा किया है।

इनमें से 2,875 पंचायतों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से जल अर्पण पोर्टल तैयार किया गया है, जो नौ सितंबर से संचालित है। जल जीवन मिशन के तहत काम पूरा कर चुके और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा करने वाले हर घर जल रिपोर्टेड गांवों (हर घर जल योजना के तहत नल से पानी पहुंचने वाले दर्ज गांव) को पोर्टल में दर्ज किया जाना है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नल के जरिये नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पाइपलाइन, पानी की टंकी और अन्य जल संरचनाएं तैयार होने के बाद इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर तय की जानी है। 84 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन देने का काम हुआ पूरा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 84 प्रतिशत घरों में ही नल कनेक्शन देने का काम पूरा हुआ है। कई जिलों में जलस्रोत के अभाव में अभी भी घरों तक नल से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश में 49,94,757 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।