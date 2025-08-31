छत्तीसगढ़ के IT और Food Processing Industry में निवेश करेगा जापान, दौरे से वापस लौटे CM Sai

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिवसीय यात्रा से लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया ने छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट स्थापित करने पर सहमति दी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। यह निवेश छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर पैदा करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस दौरे के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोज़गार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के व्यापार संगठनों से भी मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, इसके अनुदान प्रविधानों और राज्य में उपलब्ध बेहतर अधोसंरचना के बारे में जानकारी दी।