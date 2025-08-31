Mahanadi Water Dispute: दिसंबर तक सुलझ सकता है छत्तीसगढ़ और ओड़िसा से बीच 1983 से जारी विवाद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलझता दिख रहा है। दोनों राज्यों ने इस पुराने मसले को बातचीत के जरिए हल करने की पहल की है। 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिसंबर 2025 तक समाधान निकालने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में यह सहमति बनी कि दोनों राज्यों की तकनीकी समितियां, जिनमें इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, सितंबर से हर हफ्ते बैठक करेंगी। इन बैठकों का उद्देश्य विवाद के मूल मुद्दों की पहचान करना और आपसी समन्वय के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है। अक्टूबर में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव एक और बैठक करेंगे, जिसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुलाकात कर सकते हैं।