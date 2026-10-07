नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर ज्वेलर्स से 3.90 लाख ठगे, वॉट्सएप ग्रुप के मैसेज से खुला राज

इनका वजन 19.860 ग्राम बताया गया और इन्हें गिरवी रखकर 1 लाख 90 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद एक सितंबर को दामिनी सुमन और राजेश अग्रवाल दुकान पहुंचे। दामिनी ने दो पीस सोने जैसे कंगन गिरवी रखे। 17.820 ग्राम वजन के इन जेवरों के बदले एक लाख 60 हजार रुपये लिए गए। इस तरह तीनों ने कुल तीन लाख 90 हजार रुपये प्राप्त किए।