मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एसपी-टीआई को धमकी देने वाले करणी सेना के अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी, थाने के बाहर समर्थकों की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

    Karni Sena: रायपुर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शेखावत ने बुधवार को मौदहापारा थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद एसपी और टीआई के घर में घुसने की धमकी दी गई थी। शेखावत के पहुंचते ही थाने के बाहर समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 09:22:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 09:22:32 PM (IST)
    एसपी-टीआई को धमकी देने वाले करणी सेना के अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी, थाने के बाहर समर्थकों की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी
    एसपी-टीआई को धमकी देने वाले करणी सेना के अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी

    HighLights

    1. एसपी-टीआई को धमकी देने वाले करणी सेना के अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी
    2. सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद जारी किया था वीडियो
    3. वीरेंद्र तोमर वर्तमान में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शेखावत ने बुधवार को मौदहापारा थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद एसपी और टीआई के घर में घुसने की धमकी दी गई थी। शेखावत के पहुंचते ही थाने के बाहर समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए एक एएसपी, दो सीएसपी, शहर के पांच थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

    शेखावत ने एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर ‘आमंत्रण यात्रा’ निकालने और शाम चार बजे थाने में गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। मामला तब तूल पकड़ गया जब सूदखोरी के आरोपित वीरेंद्र तोमर के जुलूस को लेकर पुलिस पर सवाल उठाते हुए पुलिसकर्मियों के घरों में घुसकर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुरानी बस्ती थाना प्रभारी रहे टीआई योगेश कश्यप की शिकायत पर मौदहापारा थाने में राज शेखावत पर अपराध दर्ज किया गया।


    जेल में बंद है वीरेंद्र तोमर

    वीरेंद्र तोमर वर्तमान में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इसी प्रकरण पर शेखावत ने फेसबुक लाइव में कहा था कि तोमर कोई आतंकवादी था क्या, जिसका जुलूस निकाला गया?। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसा कर समाज का अपमान किया है। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.