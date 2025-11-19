एसपी-टीआई को धमकी देने वाले करणी सेना के अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी, थाने के बाहर समर्थकों की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शेखावत ने बुधवार को मौदहापारा थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद एसपी और टीआई के घर में घुसने की धमकी दी गई थी। शेखावत के पहुंचते ही थाने के बाहर समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए एक एएसपी, दो सीएसपी, शहर के पांच थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

शेखावत ने एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर ‘आमंत्रण यात्रा’ निकालने और शाम चार बजे थाने में गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। मामला तब तूल पकड़ गया जब सूदखोरी के आरोपित वीरेंद्र तोमर के जुलूस को लेकर पुलिस पर सवाल उठाते हुए पुलिसकर्मियों के घरों में घुसकर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुरानी बस्ती थाना प्रभारी रहे टीआई योगेश कश्यप की शिकायत पर मौदहापारा थाने में राज शेखावत पर अपराध दर्ज किया गया।