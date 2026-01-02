छत्तीसगढ़ कर रहा खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी, देशभर के जनजातीय खिलाड़ी इन सात खेलों में दिखाएंगे प्रतिभा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (Khelo India National Tribal Games), की मेजबानी प्रदेश को मिली है। यह आयोजन फरवरी में होगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय से खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के प्रचार-प्रसार के लिए मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह वाहन राज्य के सभी जिलों में जाएगी। आयोजन के शुभंकर मोरवीर, थीम-सांग और मशाल के साथ प्रदेशभर में लोगों को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जानकारी देगी। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की जिम्मेदारी प्रदेश को मिली है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताते हुए कहा कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।