राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। गांव की जमीन पर बिजली पैदा होगी और उससे होने वाली कमाई गांव के विकास पर खर्च होगी। जशपुर जिले की कुंजारा ग्राम पंचायत ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता का ऐसा ही नया मॉडल पेश किया है। यहां दो करोड़ रुपये की लागत से स्थापित प्रदेश के पहले पंचायत आधारित 280 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र से पंचायत को हर साल करीब 18.75 लाख रुपये की आय होगी।

वहीं, कुनकुरी विकासखंड के काईकछार और बालाछापर में 4.45 करोड़ रुपये की लागत से बने दो विद्युत उपकेंद्रों से 19 गांवों की बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पांच विकास कार्यों का भूमि पूजन इस दौरान उन्होंने जोकारी में 29.32 करोड़ रुपये के पांच विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। कुंजारा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्थापित 280 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग चार लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा।