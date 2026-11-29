राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। जनगणना के बाद संभावित परिसीमन छत्तीसगढ़ की राजनीति का स्वरूप बदल सकता है। प्रस्तावित परिसीमन बिल के फार्मूले के अनुसार सीटों में करीब 50 प्रतिशत वृद्धि हुई, तो विधानसभा की सीटें मौजूदा 90 से बढ़कर 135 तक हो सकती हैं। वहीं, लोकसभा सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 17 होने की संभावना है। इसके साथ 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने पर सदन में प्रतिनिधित्व का गणित भी नए सिरे से तय होगा।

सीटों में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण विधानसभा सीटें 90 से बढ़कर 135 हुईं, तो 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के तहत 44 से 45 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। 135 का एक-तिहाई 45 होता है, जबकि संवैधानिक और व्यावहारिक गणना में सीटों की संख्या 44 या 45 हो सकती है।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में रिकार्ड 19 महिलाएं विधायक चुनी गई थीं। यह कुल 90 सीटों का लगभग 21.11 प्रतिशत था। इनमें कांग्रेस की 11 और भाजपा की आठ विधायक शामिल हैं। सीटों की संख्या 135 होने पर महिला विधायकों की संभावित संख्या मौजूदा स्थिति से दोगुने से अधिक हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। यह भी पढ़ें- 'अधिकारियों को बचाने का प्रयास, 31 पत्रों पर नहीं हुई कार्रवाई'; एमपी हाई कोर्ट ने DGP की भूमिका पर उठाए सवाल महिला प्रत्याशी तैयार करने की होगी चुनौती राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार 135 सीटों और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण से लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ सकती है और नए नेतृत्व को अवसर मिल सकता है। हालांकि, एसटी, एससी और सामान्य वर्ग की सीटों के अनुपात में बदलाव से कई पारंपरिक सीटें आरक्षित या अनारक्षित हो सकती हैं।