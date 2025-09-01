Lady Don: नशे से लेकर हत्या और वसूली तक, CG में इन महिलाओं का फैला आपराधिक साम्राज्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी अपराध जगत में महिला अपराधियों की धमक नई नहीं है। रायपुर स्टेशन इलाके में आका बाई की आपराधिक विरासत से शुरु हुआ यह सिलसिला इंटीरियर डिजायनर के भेष में ड्रग्स सिंडिकेट की सदस्य रही नव्या मालिक तक जा पहुंचा है। इस बीच वृद्धि साहू, पूजा सचदेव, मुस्कान रात्रे, मोनिका सचदेव जैसी महिला अपराधियों ने जुर्म की दुनिया में कुख्यात हो चुकी हैं।
जुआ-सट्टा और नशे के कारोबार में हाथ आजमाने वाली महिला अपराधियों ने खुलेआम हत्या, वसूली और धमकाने जैसे अपराधों को अंजाम दिया है। कोई इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराती देखी गई है तो किसी ने सूदखोरों के लिए वसूली का धंधा अपना रख्रा था। पुलिस रिकार्ड में कई महिला हिस्ट्रीशीटरों के नाम दर्ज हैं।
मौदहापारा इलाके की हिस्ट्रीशीटर मुस्कान रात्रे का जिलाबदर हो चुका है। इसके बावजूद उसने अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ी। मुस्कान आए दिन चाकू लहराकर लोगों को डराती और अपने गैंग के साथ वसूली, मारपीट करती है। हाल ही में उसका एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें कुछ युवकों ने उसकी पिटाई की थी। रात्रे संलिप्तता गोली और कफ सिरप जैसा सूखा नशा का काराेबार से बताया जाता है।
करीब 30 साल पहले रायपुर रेलवे स्टेशन पर महिला हिस्ट्रीशीटर अक्का बाई का सिक्का चलता था। वह लोहा चोरी, जुआ-सट्टा जैसे अवैध कारोबार में लिप्त थीं। स्थिति यह थी कि पुलिस भी उनसे पंगा लेने से बचती थी। हालांकि वर्तमान में वे अपराध की दुनिया से दूर होकर सामान्य जीवन जी रही हैं।
आजाद चौक मिस बच्ची, रास्ता नहीं मिला कर दिया मर्डर आजाद चौक इलाके में बच्ची नाम से फेमश एक नाबालिग पहले ईरानी गैंग से जुड़ी और उनके साथ नशा करने लगी। धीरे-धीरे उसने हथियारबंद गैंग बनाकर वसूली शुरू कर दी। युवकों की पिटाई के वीडियो वायरल कर वह इलाके में अपनी दहशत फैलाने लगी। स्कूटी से चलने के दौरान सिर्फ साइट नहीं देने के कारण दिनदहाड़े एक युवक की हत्या तक कर दी थी। इससे पहले वह कई बार युवकों पर झूठे दुष्कर्म के केस दर्ज कराकर भी कुख्यात हो चुकी है।
टिकरापारा थाना क्षेत्र की महिला अपराधी शबाना खान ने युवतियों का गैंग बना रखा था। जिनसे शहर के कई सूदखोर वसूली का काम कराते थे। कर्जदार जब पैसा लौटाने से आनाकानी करते हैं, तो ये युवतियां गाली-गलौज करतीं और दुष्कर्म की झूठी शिकायत कराने की धमकी देती हैं। तो बाकायदा ऐसी युवतियों को वसूली के कराई जाती थी।
कोतवाली और सिविल लाइन इलाके में सक्रिय बहनें मोनिका और पूजा सचदेव गुंडागर्दी और नशे के कारोबार में कुख्यात नाम हैं। हत्या के मामले में दोनों बहनों को परिवार सहित जेल जाना पड़ा था। मोनिका के जेल से छूटते ही उसने फिर से नशे का धंधा शुरू कर दिया और नशीली गोलियों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। पुलिस ने हाल ही में उसे नारकोटिक एक्ट के तहत दोबारा जेल भेज दिया है। इन बहनों के सामने पुलिसकर्मी भी कभी-कभी खौफ में रहते थे।
वृद्धि साहू दलदल सिवनी इलाके की रहने वाली है। क्षेत्र में मारपीट गुंडागर्दी और अवैध नशे का व्यापार करती है। वह ईरानी गैंग से भी जुड़ी हुई है। वह आजाद चौक थाना क्षेत्र में अपहरण और आईटी एक्ट के प्रकरण में दो बार जेल जा चुकी है। उसके खिलाफ मारपीट के भी कई मामले दर्ज हैं। इलाके में उसकी गुंडागर्दी से लोग खौफजदा रहते हैं। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हुए, जिनमें वह हुक्का और चिलम पीते, चाकू लहराते और धमकी भरे अंदाज में नजर आती है। पुलिस रिकार्ड बताता है कि वह कई बार मारपीट, धमकाने और नशाखोरी की घटनाओं में शामिल रही है।
रायपुर SSP लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि अपराधिक घटनाओं संलिप्त रहने वाले पुरुष हो यहां महिलाएं सभी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबारी और सूदखारों को लेकर अलग से अभियान चलाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Weather Update: रायपुर से बिलासपुर तक झमाझम बरसात, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी