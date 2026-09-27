'चाचा महापौर हैं' कहकर पुलिस को धमकाने से लेकर 50 करोड़ की रंगदारी तक, जानें शोएब ढेबर का विवादों भरा प्रोफाइल

कांग्रेस नेता अजीत कुकरेजा के पिता आनंद कुकरेजा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने के मामले में पुलिस की जांच में शोएब ढेबर की भूमिका सामने आई है। पुलिस को संदेह है कि शोएब ही दूसरे लोगों के माध्यम से लॉरेंस के नाम पर धमकी भरे फोन करवाता था।

तेलीबांधा पुलिस ने हिरासत में लिया तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार देर रात शोएब ढेबर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सेंट्रल जोन एसीपी, थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ कर रही है। कौन है शोएब ढेबर? शोएब ढेबर शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर ढेबर का बेटा है। वह कांग्रेस नेता और रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा है। इसी वजह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक और कारोबारी हलकों में चर्चा है। धमकी प्रकरण में शोएब की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है।