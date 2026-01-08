Liquor Scam: झारखंड शराब घोटाले केस में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया गोवा से गिरफ्तार

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। झारखंड में हुए शराब घोटाला केस में एसीबी की कार्रवाई जारी है। इस बीच झारखंड एसीबी ने इस केस से जुड़े प्रमुख आरोपितों में से एक छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले नवीन केडिया को गिरफ्तार कर लिया है। नवीन केडिया की गिरफ्तारी गोवा से हुई है। उसके बाद एजेंसी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हुई। रांची (झारखंड) लाने की तैयारी कर रही है। रांची लाने के बाद एसीबी उसे कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी।