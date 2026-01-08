मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Liquor Scam: झारखंड शराब घोटाले केस में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया गोवा से गिरफ्तार

    झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग निवासी प्रमुख आरोपित नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया है। अग्रिम जमानत खारिज हो ...और पढ़ें

    By Satish PandeyEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:05:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:05:00 PM (IST)
    Liquor Scam: झारखंड शराब घोटाले केस में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया गोवा से गिरफ्तार
    झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. झारखंड शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई जारी
    2. दुर्ग निवासी आरोपी नवीन केडिया गोवा से गिरफ्तार
    3. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद था फरार

    रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। झारखंड में हुए शराब घोटाला केस में एसीबी की कार्रवाई जारी है। इस बीच झारखंड एसीबी ने इस केस से जुड़े प्रमुख आरोपितों में से एक छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले नवीन केडिया को गिरफ्तार कर लिया है। नवीन केडिया की गिरफ्तारी गोवा से हुई है। उसके बाद एजेंसी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हुई। रांची (झारखंड) लाने की तैयारी कर रही है। रांची लाने के बाद एसीबी उसे कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी।

    जमानत नहीं मिलने के बाद से फरार चल रहा था केडिया

    नवीन केडिया को एसीबी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहा था, लेकिन वह एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। शराब घोटाला केस में आरोपी बनाए जाने के बाद उसने एसीबी कोर्ट से अग्रिम बेल भी मांगी थी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से वह एसीबी की नजरों में फरार चल रहा था।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.