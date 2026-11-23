नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मामले में वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से उसका मामला रफा-दफा कराने के नाम पर 15 करोड़ रुपये लिए थे। सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान हिमांशु शेखर का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर को कस्टोडियल रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू की थी। 19 नवंबर तक चली पूछताछ के दौरान सौरभ ने हिमांशु शेखर से जुड़े कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि अपना मामला निपटवाने और कार्रवाई से बचने के लिए उसने हिमांशु को करीब 15 करोड़ रुपये दिए थे।