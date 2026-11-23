नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम क्षेत्र में 19 नवंबर को हर्षिता और पिता राजू यादव के शव मिले थे। हत्या का आरोपित हर्ष यादव (28) अब तक फरार है। पहले उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली थी, लेकिन अब उसका आखिरी ठिकाना हरियाणा राज्य में अंबाला के आसपास मिला है। आरोपित बार-बार मोबाइल बंद और चालू कर रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

दोस्तों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि हर्ष लगभग पांच महीने से पिता और बहन की हत्या की साजिश रच रहा था। वह दोस्तों को नशे में कहता था कि सब खत्म कर दूंगा। उसने दोस्तों और परिवार के लोगों से भी बातचीत कम कर दी थी। उसके नाबालिग साथी और दोस्तों से पूछताछ में साजिश से जुड़े कई खुलासे हुए हैं।

दिल्ली के बाद अंबाला में मिली लोकेशन, ढाबों और होटलों में तलाश दिल्ली में लोकेशन मिलने के बाद से हर्ष बार-बार अपना मोबाइल बंद और चालू कर रहा है। अब उसकी आखिरी लोकेशन अंबाला के आसपास मिली है। पुलिस की एक टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों की पुलिस को भी उसकी जानकारी दे दी गई है। हर्ष चाइनीज फूड बनाने का काम करता था। पुलिस को शक है कि वह किसी होटल या ढाबे पर काम कर सकता है। इसी वजह से पुलिस ऐसे संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश कर रही है। वहीं, हर्ष ने लगभग पांच महीने पहले ही पिता राजू और बहन हर्षिता की हत्या की योजना बना ली थी। इसके बाद उसने दोस्तों से बातचीत बंद कर दी थी। वह अरिहंत नगर में जिस मकान में रह रहा था, उसकी जानकारी भी उसने पिता और परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी थी। धीरे-धीरे उसने परिजनों से मिलना-जुलना भी बंद कर दिया था।