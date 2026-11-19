फरवरी 2023 में दुबई में सौरभ चंद्राकर की करीब 200 करोड़ रुपये खर्च वाली शादी में भी रैपिड ट्रैवल्स के माध्यम से मेहमानों की यात्रा और टिकट बुकिंग की व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन में फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई थीं।