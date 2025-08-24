Mahadev Betting App Case: सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, जल्द होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: महादेव सट्टा एप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दोनों को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में दोनों की ओर से दायर गैर-जमानती वारंट रद करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब इस पर फैसला तीन नवंबर को आएगा। दोनों की ओर से कहा गया है कि वह तीन महीने में खुद से कोर्ट में पेश हो जाएंगे।

बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग पर नियंत्रण को लेकर संसद में बिल पारित होने के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने महादेव एप घोटाले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी बनाया है। आरोप है कि दोनों ने अवैध आनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बार-बार समन भेजे गए, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए। इसके बाद विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

आरोपी नहीं कर रहे सहयोग सुनवाई में सौरभ और रवि की ओर से वकीलों ने दलील दी कि उन्हें तीन महीने का समय दिया जाए। इस अवधि के बाद वे स्वयं अदालत में पेश हो जाएंगे। वकीलों ने कहा कि अदालत को वारंट निरस्त कर मोहलत प्रदान करनी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से वकील सौरभ पांडेय ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पहले भी समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया और अदालत के आदेश की अनदेखी की। इससे पहले हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी ने दलील दी कि अगर आरोपी बिना शर्त अदालत में पेश होने की बात करते, तो वारंट रद करने पर विचार संभव था। लेकिन आज भी उनकी ओर से समय बढ़ाने की शर्त रखी गई है। ऐसे हुई एप की शुरुआत दुर्ग-भिालई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने साल 2019 में इसे लांच किया था। शुरुआत में इस एप पर ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी, जिस पर क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों के साथ पोकर, तीन पत्ती, वर्चुअल गेम यहां तक की चुनाव को लेकर भी लगाया जाता था। बाद में यह एप जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात हो गया। भिलाई से शुरू हुआ इसके बाद अब दुबई से चलाया जा रहा है।