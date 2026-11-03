महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ की गिरफ्तारी से कांग्रेस में खलबली, भाजपा बोली- बघेल जवाब देने तैयार रहें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: महादेव सट्टा के सरगना सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कहा कि सौरभ की गिरफ्तारी से कांग्रेस में खलबली मची है।

खुलेंगे 508 करोड़ के लेनदेन अब 508 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन, अधिकारियों और निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा की भूमिका सहित पूरे नेटवर्क के राज सामने आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में सट्टा कारोबार को राजनीतिक संरक्षण मिला। सीबीआइ जांच का परिणाम, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी भाजपा सरकार ने घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपी, जिसका परिणाम गिरफ्तारी के रूप में सामने आया है। दीपक ने कहा कि कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल अपने जवाब तैयार रखें, भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।