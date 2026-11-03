आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी, रायपुर के सात समेत 11 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में अनियमितता मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने 11 निजी अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया है। इन अस्पतालों में फिलहाल योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हो सकेगा। विभाग ने संबंधित अस्पतालों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी की है।