महादेव सट्टा एप का सरगना सौरभ चंद्राकर ओमान से गिरफ्तार, भारत लाया गया, सोमवार को रायपुर में पेशी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा ऐप के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। चंद्राकर पर इस सट्टा ऐप के माध्यम से 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने का आरोप है। भारत पहुंचते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे रायपुर ले जाकर विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई दोनों कर रहे हैं। चंद्राकर की वापसी के बाद ऐप से जुड़े अन्य आरोपितों और उन्हें संरक्षण देने वाले नेताओं से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आरोप है कि सरकारी संरक्षण के एवज में ऐप के संचालकों से 508 करोड़ रुपये लिए गए थे।