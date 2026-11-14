हवाला से शेयर बाजार तक, महादेव सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कहानी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महादेव सट्टा सिंडिकेट की कमाई सिर्फ हवाला के जरिए विदेश भेजने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस रकम को शेयर बाजार और विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण में भी लगाया गया। शुक्रवार को जारी बयान में प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि दिल्ली के उद्योगपति विकास गर्ग की कंपनियों के माध्यम से करीब 766 करोड़ रुपये अमेरिकी कंपनी एबिक्स इंक को खरीदने में लगाए गए थे।

766 करोड़ के निवेश पर 941 करोड़ की संपत्ति अटैच ED ने इस निवेश से जुड़ी कड़ी में करीब 941 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी ने बताया कि गर्ग उस समय दिल्ली भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक था। ईडी की जांच में पैनल ऑपरेटरों से दुबई स्थित मुख्यालय और वहां से निवेशकों और कंपनियों तक पहुंचे पैसों का नेटवर्क सामने आया है।

दुबई की कंपनियों के 236 करोड़ फ्रीज जांच एजेंसी ने सितंबर 2023 में दुबई की कंपनियों के पास मौजूद करीब 236 करोड़ रुपये के शेयर और सिक्योरिटीज फ्रीज किए थे। ईडी ने बताया कि जुलाई 2026 में गिरफ्तार विकास गर्ग की कंपनियों को सट्टेबाजी की कमाई से करीब 940 करोड़ रुपये मिलने का भी राजफाश हुआ है। सौरभ चंद्राकर को सात दिन की ईडी रिमांड अदालत ने सौरभ को 19 नवंबर तक सात दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा है। अब जांच एजेंसी रिमांड के दौरान उससे हवाला, विदेशी निवेश और विकास गर्ग की कंपनियों तक पहुंची रकम के स्रोत, उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा और विदेशी संस्थाओं से जुड़े दस्तावेजों को सामने रखकर पूछताछ करेगी। महादेव सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को तीन साल की तलाश के बाद 13 नवंबर को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत की अनुमति से गिरफ्तार किया गया। ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया वह सिंडिकेट का पहला प्रमोटर है।