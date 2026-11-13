छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मुख्य आरोपी दुबई से गिरफ्तार, 3200 करोड़ की हेराफेरी की खुलेंगी परतें

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में फरार चल रहे प्रमुख आरोपित विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास वर्ष 2023 से फरार चल रहा था। वह रायपुर के शंकर नगर का रहने वाला है। शराब घोटाले की जांच में विकास अग्रवाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वह होटल कारोबारी अनवर ढेबर का खास सहयोगी रहा है।

ईडी के अनुसार, वह शराब सिंडिकेट का वित्तीय प्रबंधक था और डिस्टिलरी तथा एफएल-10 ए लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलकर अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी से घोटाले के आर्थिक लेन-देन, नेटवर्क और अन्य आरोपितों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है।