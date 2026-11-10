महादेव सट्टा सिंडिकेट : छह हजार करोड़ की परतें खोलने में लगी सीबीआई, सौरभ चंद्राकर की पेशी कल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट की जांच में अब सीबीआई की पूछताछ का सबसे अहम दौर चल रहा है। सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को 12 नवंबर को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। आठ दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने पर उसे शाम चार बजे से पहले अदालत में पेश करना है।

दिल्ली में चल रही पूछताछ में जांच एजेंसी का पूरा जोर इस बात पर है कि महादेव सट्टा नेटवर्क कैसे खड़ा हुआ, किन लोगों ने इसमें निवेश किया, अलग-अलग पैनलों के जरिये इसका संचालन कैसे होता था और इस अवैध कारोबार को किन लोगों का संरक्षण मिला।

किस माध्यम से अलग-अलग लोगों तक रकम पहुंचाई जाती थी सीबीआई सौरभ से नेटवर्क के विस्तार, प्रमोटरों, फाइनेंसरों, पैनल संचालकों और रकम के लेन-देन से जुड़े सवाल कर रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि सट्टे से होने वाली कमाई का कितना हिस्सा शीर्ष स्तर पर पहुंचता था और किस माध्यम से अलग-अलग लोगों तक रकम पहुंचाई जाती थी। प्रोटेक्शन मनी की रकम राज्य के भीतर ही बांटी जाती थी या दूसरे राज्यों तक भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था, यह भी पूछताछ का अहम हिस्सा है। कारोबारियों और पुलिसकर्मियों से दोबारा पूछताछ की तैयारी सीबीआई महादेव सट्टा मामले से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग, अमित कुमार अग्रवाल, नितिन तिबड़ेवाल, हरीश तिबड़ेवाल, रोहित गुलाटी, गिरीश तलरेजा और सुरेश चोखानी से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सिपाही सहदेव यादव और अर्जुन सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।