महादेव सट्टा केस : सौरभ चंद्राकर के पक्ष में भ्रम पैदा करेंगे CBI-ED द्वारा बताए अलग-अलग आंकड़े

राज्य ब्यूरो, रायपुर: महादेव सट्टा मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआइ और ईडी के अलग-अलग दावे सौरभ चंद्राकर के पक्ष में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। इससे एजेंसियों के जांच समन्वय पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईडी ने सितंबर 2026 में रायपुर की एक विशेष अदालत में दाखिल की गई अपनी छठी चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) में यह दावा किया था महादेव एप प्रमोटरों ने करीब 94,000 करोड़ रुपये की काली कमाई की है, जबकि सीबीआइ लगभग 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा कर रही है।

दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में करीब 88,000 करोड़ रुपये का अंतर है। ऐसे में सट्टे की कमाई के वास्तविक आंकड़े को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2023 में अवैध सट्टेबाजी में उपयोग हो रहे 22 एप और वेबसाइट ब्लाक किए गए थे। उसके पश्चात भी महादेव सट्टा नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डोमेन, सर्वर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते बदलकर नए नामों से सट्टे का कारोबार जारी है। इंटरनेट मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर सट्टे की आइडी अब भी आसानी से उपलब्ध होने के आरोप हैं।

अब तक 4,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच अब तक जांच एजेंसियां 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच कर चुकी हैं। इसके अलावा करीब दो हजार सिम और 1,700 बैंक खाते ब्लाक किए गए हैं। इस मामले में 116 से अधिक लोगो और कंपनियो को आरोपित बनाया गया है। सीबीआइ 12 और ईडी छह चार्जशीट दाखिल कर करीब 100 लोगों को आरोपित बना चुकी हैं।

दोनों एजेंसियों ने लगभग 30 गिरफ्तारियां की हैं। मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर सीबीआइ की गिरफ्त में है, जबकि रवि उप्पल, शुभम सोनी और विकास छपरिया समेत अन्य विदेश में हैं। इनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया धीमी है। सितंबर 2026 में ईडी ने ईजमायट्रिप से जुड़े निशांत पिट्टी के 59.60 करोड़ रुपये के शेयर भी अटैच किए हैं।