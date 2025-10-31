Raipur के 'ब्लू वॉटर' में बड़ा हादसा, नहाने गए दो छात्र डूबे, रेस्क्यू जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ब्लू वॉटर में नहाने गए दो छात्रों के डूबने की घटना से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, जयेश साहू और मृदुल वंजारिया नामक दो छात्र गहरे पानी में डूब गए। दोनों छात्र कक्षा 10वीं के बताए जा रहे हैं।

नहाने के लिए गए थे दोनों छात्र प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगभग 7 से 8 छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ब्लू वॉटर पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ छात्र नहाने के लिए पानी में उतरे। नहाते समय जयेश और मृदुल अचानक गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। उनके साथी छात्रों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।