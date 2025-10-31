मेरी खबरें
    Raipur के 'ब्लू वॉटर' में बड़ा हादसा, नहाने गए दो छात्र डूबे, रेस्क्यू जारी

    CG News: राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ब्लू वॉटर में नहाने गए दो छात्रों के डूबने की घटना से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, जयेश साहू और मृदुल वंजारिया नामक दो छात्र गहरे पानी में डूब गए। दोनों छात्र कक्षा 10वीं के बताए जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 05:20:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 05:20:11 PM (IST)
    HighLights

    1. रायपुर में ब्लू वॉटर में दर्दनाक हादसा
    2. ब्लू वॉटर में नहाने गए दो छात्र डूबे
    3. SDRF टीम का रेस्क्यू अभियान जारी

    नहाने के लिए गए थे दोनों छात्र

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगभग 7 से 8 छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ब्लू वॉटर पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ छात्र नहाने के लिए पानी में उतरे। नहाते समय जयेश और मृदुल अचानक गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। उनके साथी छात्रों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।


    दोनों छात्रों की तलाश जारी

    सूचना मिलते ही माना थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। देर शाम तक दोनों छात्रों की तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

