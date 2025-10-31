Seoni में 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया सरपंच, NOC देने के लिए मांग रहा था एक लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। विशेष स्थापना संगठन लोकायुक्त दल जबलपुर ने जिले की ग्राम पंचायत धनौरा के सरपंच दिनेश कुमार पुत्र भवन सिंह कोरेती (42) को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए 31 अक्टूबर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित सरपंच द्वारा प्रार्थी के आबादी भूमि में बन रहे मकान में आपत्ति नहीं लगाने के बदले एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

बाद में 60 हजार रुपये में सौदा तय किया गया था, इसकी प्रथम किश्त के रूप में 20 हजार रुपये की रिश्वत फिरयादी राधेश्याम पुत्र असन लाल बंजारी (33) नायक कालोनी धनौरा निवासी द्वारा सरपंच के घर लेकर जाकर दी गई थी, जिसे सरपंच दिनेश कुमार कोरेती ने अपने पास रख लिया था।

20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा

लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभाग की लगातार जारी है। आवेदक राधेश्याम बंजारा द्वारा आबादी की जमीन पर मकान निर्माण शुरू किया था इसमें आरोपित सरपंच दिनेश कुमार ने आपत्ति नहीं लगाने के बदले प्रार्थी से एक लाख रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त दल जबलपुर से की थी, शिकायत का सत्यापन करने के बाद 31 अक्टूबर को आरोपित दिनेश कुमार कोरेती को प्रथम किस्त के रूप में 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई

आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13(1)बी , 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में दल प्रभारी निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक शशिकला, निरीक्षक जितेंद्र यादव व लोकायुक्त का स्टाफ शामिल रहा।