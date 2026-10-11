मां की मौत का जिम्मेदार मान पड़ोसी ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या, जादू-टोने की शंका में किया कत्ल, महिला के शव से जेवर लूटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरबिरा में बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही 22 वर्षीय प्रमोद उर्फ रॉकी साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित को संदेह था कि सदाशी साहू और उनकी पत्नी आसबती साहू ने जादू-टोना कर उसकी मां की जान ली थी।

इसी बात को लेकर वह करीब एक साल से रंजिश रखे हुए था। वारदात के दौरान उसने बुजुर्ग महिला के शरीर पर पहने जेवर और घर में रखे आभूषण भी लूट लिए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल टंगिया और हंसिया समेत लूटे गए जेवर बरामद किए हैं।