छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल... 17 ASI बने सब इंस्पेक्टर, पुलिस मुख्यालय ने जारी की पदोन्नति सूची, देखें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सोमवार को बड़े पैमाने पर पदोन्नति की गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, विभाग में लंबे समय से कार्यरत 17 सहायक उप निरीक्षकों (ASI) को उप निरीक्षक (SI) के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह निर्णय पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और अनुभवी अधिकारियों को उच्च पदों पर जिम्मेदारी सौंपने के उद्देश्य से लिया गया है।

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह पदोन्नति अधिकारियों की वरिष्ठता, उनके सेवा अनुभव और कड़े विभागीय मापदंडों के आधार पर दी गई है। जारी की गई सूची में चयनित सभी 17 अधिकारियों के नाम, उनके वर्तमान पदस्थापन और पदोन्नति की प्रभावी तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस घोषणा के बाद विभाग में हर्ष का माहौल है।

पदोन्नत अधिकारियों की सूची

पदोन्नति पाने वाले प्रमुख अधिकारियों में बालोद से पुनउ राम साहू, जीआरपी रायपुर से गिरिजाशंकर मिश्रा, रायपुर से अतुलेश राय, और नारायणपुर से परसूराम ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़ से पुरेंद्र मल्होत्रा और रायपुर जिले से बड़ी संख्या में अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, जिनमें हरीशचंद्र द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद गौतम, दीपक कुमार साहू, झाम सिंह राजपूत, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राधेश्याम सोनबेर (साहू), चंद्रिका प्रसाद साहू और देवकुमार वर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले से सुरेंद्र सिंह ठाकुर और विजय सिंह कोसरिया को भी सब इंस्पेक्टर बनाया गया है।

नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन

सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत इन अधिकारियों को अब पुलिसिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होंगी। उनकी नई जिम्मेदारियों में प्रमुख रूप से थानों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, संगीन अपराधों का नियंत्रण और उनकी गहराई से विवेचना (Investigation) करना शामिल रहेगा। इसके साथ ही, वे अब अधीनस्थ स्टाफ का नेतृत्व करेंगे और प्रशासनिक कार्यों के बेहतर समन्वय में अपनी भूमिका निभाएंगे।