रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, चार थाना प्रभारियों का तबादला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी की पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की कवायद के तहत रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को चार निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए। गुरुवार रात हुई समीक्षा बैठक के तुरंत बाद तबादला सूची जारी होने से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।

इन थानों के प्रभारी बदले जारी आदेश के अनुसार, तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा को अब आमानाका थाने की जिम्मेदारी दी गई है। आमानाका के थाना प्रभारी सुधांशु बघेल को उरला थाने का प्रभार सौंपा गया है। उरला थाना संभाल रहे रोहित मालेकर अब तेलीबांधा थाने की कमान संभालेंगे। वहीं टिकरापारा थाने में पदस्थ निरीक्षक बालेश्वर लहरे को रक्षित केंद्र रायपुर भेजा गया है।