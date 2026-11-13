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महादेव सट्टा केस के आरोपी सौरभ चंद्राकर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश, रिमांड पर लेगी ED

महादेव सट्टा मामले के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को ईडी की कोर्ट में पेश किया गया।

By Satish PandeyEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 12:56:35 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 12:56:35 PM (IST)
महादेव सट्टा केस के आरोपी सौरभ चंद्राकर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश, रिमांड पर लेगी ED
महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर कोर्ट में पेश

HighLights

  1. महादेव सट्टा केस में सौरभ पेश
  2. ED कोर्ट में हुई पेशी, लेगी रिमांड पर
  3. प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिघि, रायपुर। महादेव सट्टा मामले के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को ईडी की कोर्ट में पेश करने लाया गया। गुरुवार को ईडी ने सौरभ की रिमांड के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने उसे यह कहकर अस्वीकृत कर दिया था कि ईडी कोर्ट में विधिवत आवेदन लगाए। इसके बाद ईडी की ओर से ईडी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया गया।

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ईडी लेगी रिमांड पर

अब सौरभ को कोर्ट में पेश कर ईडी उसे रिमांड पर लेने की मांग करने जा रही है। ईडी की टीम ने कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आरोपी को पेश किया और कस्टोडियल पूछताछ के लिए समय मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के बाद कोर्ट रिमांड पर फैसला लेगी। महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है।


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