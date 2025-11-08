रायपुर में तांत्रिक बनकर महिला के साथ ठगी, झाड़फूंक के बहाने सोने के जेवर और रुपये लेकर फर्जी बाबा फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के थाना राखी क्षेत्र के ग्राम बेंद्री में एक महिला के साथ ठगी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खुद को झाड़फूंक करने वाला बताकर एक अज्ञात युवक ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।

युवक पीड़िता के बुजुर्ग ससुर के साथ घर पहुंचा और झाड़फूंक के बहाने 90 हजार रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और नगद रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बेंद्री निवासी रेवती बाई साहू (पत्नी मदन साहू) ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को वह अपने घर पर थी। उसी दौरान उनका ससुर तुका राम साहू, जो वृद्ध और कमजोर दृष्टि के हैं, एक व्यक्ति को लेकर घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति उनका भांजा है। घर में मौजूद रेवती बाई और उनकी बहू ओम कुमारी साहू ने परंपरानुसार मेहमान का पैर छुआ। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने खुद को झाड़फूंक करने वाला बताते हुए कहा कि ओम कुमारी की तबीयत खराब है और वह झाड़फूंक करके उसे ठीक कर सकता है।