सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर गणेश उईके को किया ढेर, छह माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 01:45:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 01:45:37 PM (IST)
    सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर गणेश उईके को किया ढेर।

    HighLights

    1. विशेष ऑपरेशन में हुई माओवादियों से हुई मुठभेड़
    2. 2025 नक्सल उन्मूलन के लिहाज से सबसे सफल वर्ष
    3. ओडिशा पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन पर रख रहे नजर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ओडिशा में सुरक्षाबलों को नक्सल उन्मूलन के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। माओवादियों की केंद्रीय समिति (सीसी) के सदस्य और कुख्यात नक्सली कमांडर गणेश उईके को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है।

    यह कार्रवाई ओडिशा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), सीआरपीएफ (CRPF)और बीएसएफ(BSF) की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मुठभेड़ कंधमाल जिले के गंजम से सटे राम्पा के जंगलों में हुई, जहां से सुरक्षाबलों ने दो महिला नक्सलियों समेत कुल चार नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। बाद में ऑपरेशन के दौरान कुल छह माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।


    ओडिशा पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन पर रख रहे नजर

    इस पूरे अभियान की निगरानी ओडिशा पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह स्वयं कर रहे हैं, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक भी मौके पर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

    मिली जानकारी के अनुसार गणेश उईके माओवादियों की केंद्रीय समिति का सदस्य था और फिलहाल बस्तर डिवीजन का सबसे बड़ा नक्सली नेता माना जा रहा था।

    उस पर विभिन्न राज्यों में कुल एक करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था। कुख्यात नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद से ही सुरक्षाबल गणेश उईके की तलाश में जुटे हुए थे, जो अब पूरी हो गई है।

    विशेष ऑपरेशन में हुई मुठभेड़

    जानकारी के अनुसार, एसओजी के नेतृत्व में कंधमाल के जंगलों में एक विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा था। गश्त के दौरान सुरक्षाबलों का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। शुरुआती रिपोर्ट में दो नक्सलियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि मारे गए नक्सलियों में गणेश उईके भी शामिल है।

    2025 नक्सल उन्मूलन के लिहाज से सबसे सफल वर्ष

    नक्सल विरोधी अभियानों के लिहाज से वर्ष 2025 अब तक का सबसे सफल साल साबित हो रहा है। जून महीने में केशवराव उर्फ बसवराजू के एनकाउंटर और दो महीने पहले हिड़मा के सफाए के बाद यह सुरक्षाबलों की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

