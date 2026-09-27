छत्तीसगढ़ के बिजलीकर्मियों को बड़ा झटका! मानदेय में फिर कटौती, अब प्रति कनेक्शन मिलेंगे सिर्फ 7 रुपये

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। स्मार्ट मीटर लगने के बाद रोजगार को लेकर चिंतित मीटर रीडरों के मानदेय पर बिजली कंपनी प्रबंधन ने एक और कटौती कर दी है। एग्रीमेंट खत्म होने के करीब एक माह पहले प्रति उपभोक्ता मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के लिए मिलने वाली राशि आठ से घटाकर सात रुपये कर दी गई है।

मीटर रीडरों का कहना है कि पिछले वर्ष भी मानदेय में एक रुपये की कटौती की गई थी। अब दोबारा कटौती से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। समाधान योजना की प्रोत्साहन राशि न मिलने से भी नाराजगी बिजली कंपनी मुख्यालय डंगनिया में मीटर रीडर धरना-प्रदर्शन की तैयारी में हैं। समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर मीटर रीडरों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। रीडरों के अनुसार करीब पांच माह तक भुगतान की राशि की वसूली नहीं हुई, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है।