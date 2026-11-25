नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर यूनिट-2 के ग्राम करई स्थित नंद घरों (आंगनबाड़ी केंद्रों) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को करीब से देखा और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

बच्चों के सीखने के वातावरण को समझा निरीक्षण के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नंद घरों की कार्यप्रणाली को समझा। ये केंद्र केवल सेवा केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती जीवन को संबल देने और माताओं तक जरूरी सहयोग पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यहां मिलने वाली देखभाल और सीखने का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और विकास की नींव मजबूत करता है। गुजरात के नंद घरों में देखे गए ये प्रयास छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों को और आधुनिक व प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।