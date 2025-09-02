मेरी खबरें
    Good News: CG के रायपुर में 50 सीटर छात्रावास में जल्द मिलेगा अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश

    CG News: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की ओर से दिनांक 22 मई को इस 50 सीटर छात्रावास का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग की प्रयास योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को अस्थायी रूप से आवासित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने सचिव के साथ किया निरीक्षण किया।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 08:43:37 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 08:43:37 AM (IST)
    अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह निरीक्षण के दौरान

    1. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने किया निरीक्षण
    2. छात्रावास की वर्तमान व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया
    3. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया था उद्घाटन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए राज्य शासन की ओर से विकसित 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निरीक्षण शुक्रवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने किया।

    इस दौरान उन्होंने छात्रावास की वर्तमान व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। पूर्व में तैयार यह छात्रावास लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रहा था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की ओर से दिनांक 22 मई को इस 50 सीटर छात्रावास का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग की प्रयास योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को अस्थायी रूप से आवासित किया गया है।

    छात्रों से मुलाकात, भोजन और पुस्तक भेंट

    निरीक्षण के दौरान छाबड़ा के साथ आयोग के सचिव एमआर खान भी उपस्थित रहे। उन्होंने हास्टल के आवासीय कक्ष, साफ-सफाई, मेस व्यवस्था सहित संपूर्ण भवन का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष ने प्रयास योजना के छात्रों एवं अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अन्य छात्रों के साथ बैठकर भोजन किया और विद्यार्थियों से संवाद भी किया। छात्रों को आयोग की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकें भी भेंट की गईं। श्री छाबड़ा ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से राजधानी में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, उन्हें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण छात्रावास सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

    शीघ्र प्रारंभ होगा प्रवेश, अधिकारियों को निर्देश

    छात्रावास के निरीक्षण के बाद छाबड़ा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों का प्रवेश अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए, जिससे वे शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित वातावरण में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें।

