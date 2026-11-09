दुर्ग में अंदाजा धोखा दे गया और खदान निगल गई जिंदगी: 55 फीट गहरे पानी में समाया युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम खोपली में सोमवार शाम पत्थर खदान के गहरे पानी में डूबने से 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक खदान में नहाने के लिए उतरा था, इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने करीब दो घंटे तक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को पानी से बाहर निकाला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खोपली के नहर पारा स्थित पत्थर खदान में सोमवार शाम प्रेम प्रकाश (37 ) नहाने गया था। खदान में पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह अचानक गहरे हिस्से में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना शाम चार बजे जिला कंट्रोल रूम दुर्ग को मिली। इसके बाद जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दिनेश कुमार रावटे के निर्देश पर एसडीआरएफ दुर्ग की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।