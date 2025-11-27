रायपुर में तीन दिन रहेंगे मोदी, शाह और डोभाल, IB, NIA, CBI और RAW के अधिकारी भी पहुंच रहे

मेरी खबरें
    नवा रायपुर के आइआइएम (IIM) परिसर में 28 से 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आइजी कॉन्फ्रेंस (60th All India DGP–IGP Conference) की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी 28 नवंबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के रोड शो की योजना निरस्त कर दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 08:59:03 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 09:00:40 AM (IST)
    HighLights

    1. 60वां अखिल भारतीय डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस, तैयारियां पूरी
    2. पीएम मोदी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे
    3. छत्तीसगढ़ पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा

    राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर : नवा रायपुर के आइआइएम (IIM) परिसर में 28 से 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस (60th All India DGP–IGP Conference) की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 नवंबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन पहले से चर्चा में रहे उनके रोड शो की योजना निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वे 30 नवंबर को शाम दिल्ली लौट जाएंगे।

    शाह और डोभाल के अलावा 500 आइपीएस अधिकारी रहेंगे मौजूद

    कॉन्फ्रेंस में देशभर के राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, आइबी, एनआइए, सीबीआइ और रा के अधिकारी शामिल होंगे। कुल मिलाकर करीब 500 आइपीएस अधिकारी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष सुरक्षा सलाहकार तीनों दिन रायपुर में रहेंगे।


    आइबी ने संभाली कमान

    कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियों की कमान खुफिया ब्यूरो (आइबी) ने संभाल ली है। वहीं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की टीम ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी उनके साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। आइबी के वरिष्ठ अधिकारी पिछले कई दिनों से रायपुर में डेरा डाले हुए हैं और लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

    साइबर क्राइम इस बैठक का प्रमुख मुद्दा होगा

    आइबी के डायरेक्टर तपन डेका ने मंगलवार और बुधवार को कान्फ्रेंस स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कान्फ्रेंस में राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण, सुरक्षा तंत्र की मजबूती और नई तकनीकों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। बताया गया कि साइबर क्राइम इस बैठक का प्रमुख मुद्दा होगा।

    नवा रायपुर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

    नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का प्रवास प्रस्तावित है। आइआइएम में आयोजित होने वाले डीजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। गृहमंत्री शाह भी आएंगे। प्रधानमंत्री और वीवीआइपी की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 28 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह पांच से रात 12 बजे तक नवा रायपुर क्षेत्र के सभी मार्गों पर भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय एसएसपी के प्रतिवेदन पर लिया गया है, जिसमें वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान सुगम यातायात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की अनुशंसा की गई थी।

    देशभर से डीजीपी-आइजी स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे

    कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा और रायपुर आइजी अमरेश मिश्रा को दी गई है। वे राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ समन्वय संभालेंगे। देशभर से डीजीपी-आइजी स्तर के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं आइजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था, ओपी पाल को आवास,ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम और अन्य अधिकारियों को परिवहन और अन्य व्यवस्था सौंपी गई है।

    सभी राज्य देंगे अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रजेंटेशन

    कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रजेंटेशन देंगे। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन जारी हो सकेगी। पिछले साल 2024 में यह कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

