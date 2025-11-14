मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सूदखोर वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड, समर्थकों ने कोर्ट में मचाया जमकर हंगामा

    CG News: सूदखोरी, हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तार कुख्यात सूदखोर वीरेंद्र तोमर को पांच दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 10:43:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 10:43:05 PM (IST)
    सूदखोर वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड, समर्थकों ने कोर्ट में मचाया जमकर हंगामा
    सूदखोर वीरेंद्र तोमर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

    HighLights

    1. सूदखोर वीरेंद्र तोमर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
    2. कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से कोर्ट परिसर में माहौल गरमाया
    3. आरोपी को 27 नवंबर को पुनः कोर्ट में पेश करने के निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सूदखोरी, हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तार कुख्यात सूदखोर वीरेंद्र तोमर को पांच दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

    पुलिस ने अदालत में बताया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। वहीं कुछ और तकनीकी पहलुओं की जांच चल रही है। न्यायालय ने आगे की जांच के लिए आरोपी को जेल भेजते हुए 27 नवंबर को पुनः कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।


    कोर्ट परिसर में भारी भीड़, करणी सेना की नारेबाजी

    वीरेंद्र तोमर को पेश किए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता कोर्ट परिसर पहुंच गए। समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस मामले में आरोपी का भाई और हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके खिलाफ भी सूदखोरी, एक्सटॉर्शन और अवैध हथियार रखने सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक साथ किए 10 हजार से अधिक राशन कार्ड रद्द

    कई गंभीर आरोपों की जद में वीरेंद्र

    वीरेंद्र तोमर पर सूदखोरी के जरिए उगाही, धमकी, एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। हाल ही में उसकी गिरफ्तारी के बाद से मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब न्यायिक हिरासत के दौरान संबंधित सबूतों और आरोपों की जांच आगे बढ़ाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.