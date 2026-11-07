रायपुर में बंद कमरे में मिले मां-बेटे के शव, बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के गुढ़ियारी इलाके में एक किराये के मकान के कमरे से मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की मौत करीब तीन से चार दिन पहले होने की आशंका है। कमरे से बदबू आने और मां-बेटे के कई दिनों से दिखाई नहीं देने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो महिला का शव फर्श पर और उसके बेटे का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। सुसाइड नोट मिला है। जहर खा कर जान दी है। बच्चे की बीमारी से परेशान थी।