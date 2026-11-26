राज्य ब्यूरो, रायपुर: मकान निर्माण में सरकारी किस्तों के इंतजार में बीता समय अब हितग्राहियों की निर्माण अवधि में नहीं गिना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना में पात्रता तय करने के नियम बदल दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर निर्माण अवधि की गणना का नया फार्मूला लागू किया है। इसके अनुसार भवन अनुज्ञा जारी होने से मकान पूरा होने के जियोटैग तक की कुल अवधि में से तीन चरणों के भुगतान में लगा समय घटाया जाएगा। इसमें फाउंडेशन, लिंटल और रूफ स्तर पर जियोटैग होने से संबंधित किस्त के भुगतान तक का समय शामिल है।

भुगतान में देरी से प्रभावित नहीं होगी पात्रता

पहले निर्माण अवधि में किस्तों के भुगतान का इंतजार भी जुड़ जाता था। इससे समय पर राशि नहीं मिलने के बावजूद मकान बनाने में देरी का खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड़ सकता था। नए नियम से वास्तविक निर्माण अवधि का आकलन होगा और भुगतान में देरी के कारण पात्रता प्रभावित होने की आशंका कम होगी।

सम्मान राशि और लाभार्थियों की संख्या यथावत

विभाग ने सभी नगरीय निकायों को नए निर्देशों का पालन करने कहा है। हालांकि, सम्मान राशि और लाभार्थियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 18 महीने के भीतर घर निर्माण पूरा करने पर 32,850 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।