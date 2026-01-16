मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी का टूटेगा अवैध मकान, निगम ने चिपकाया नोटिस

    सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तारी कर ...और पढ़ें

    By Saurab MishraEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 12:57:42 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 12:57:42 PM (IST)
    रायपुर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी का टूटेगा अवैध मकान, निगम ने चिपकाया नोटिस
    आरोपी का टूटेगा अवैध मकान

    HighLights

    1. नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई
    2. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तारी कर जेल भेजा है
    3. अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तारी कर जेल भेजा है। जांच में सामने आया कि आरोपित का मकान नगर निगम के नियमों के विपरीत अवैध रूप से निर्मित है। इसके बाद निगम ने नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। निगम अधिकारियों ने आरोपित के मकान पर नोटिस चस्पा कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    मकान हटाने की कार्रवाई की जाएगी

    प्रशासन का कहना है कि समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में मकान हटाने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और समाज में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश देने की मांग तेज हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था और नगर निगम नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


    अधिकारियों ने क्या कहा

    अधिकारियों के अनुसार अवैध निर्माण के मामलों में निगम पहले भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाता रहा है। इस प्रकरण में भी कार्रवाई को किसी विशेष घटना से जोड़कर नहीं, बल्कि नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि निर्माण अवैध पाया गया तो विधिसम्मत तरीके से उसे हटाया जाएगा। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

    यह भी पढ़ें- रायपुर में धरावी मॉडल पर स्लम बस्तियों का होगा पुनर्निर्माण, 4,044 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए खर्च होंगे 232 करोड़ रुपये

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.