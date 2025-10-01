रायपुर होटल में युवक की हत्या का खुलासा, निकाह की थी तैयारी में था मृतक, जानिए पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एवन लाज में मिली युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम (बिलासपुर निवासी) की चाकू से हत्या की है। किशोरी का आरोप है कि सद्दाम किसी दूसरी युवती से निकाह करने वाला था और उस पर गर्भपात का दबाव बना रहा था।

इनकार करने पर वह उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसी तनाव और विवाद के बीच किशोरी ने वारदात को अंजाम दिया। किशोरी ने घटना की जानकारी खुद अपनी मां को दी और बाद में थाने पहुंचकर राज खोला। युवक द्वारा आठ आइडी चलाए जाने की जानकारी पुलिस को लगी है। गंज थाना पुलिस किशोरी के खिलाफ अपराध दर्ज कर बाल न्यायालय भेज दिया।

इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती दो वर्ष पहले नाबालिग की मुलाकात इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एमडी सद्दाम नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं। सद्दाम कई बार रायपुर से बिलासपुर जाकर युवती से मिलता रहा, वहीं किशोरी भी रायपुर आती रही। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने सद्दाम पर शादी के लिए दबाव बनाया। स्टेशन में मारपीट और लाज में रुकना 27 सितंबर को दोनों की मुलाकात रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई। इस दौरान सद्दाम ने किशोरी से विवाद किया और उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद वह उसे एवन लाज लेकर आया। अगले दिन 28 सितंबर को सद्दाम युवती को अभनपुर ले गया और शाम तक वापस लौटा। इसके बाद फिर से दोनों एवन लाज में ठहरे।