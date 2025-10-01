रायपुर होटल में युवक की हत्या का खुलासा, निकाह की थी तैयारी में था मृतक, जानिए पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एवन लाज में मिली युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम (बिलासपुर निवासी) की चाकू से हत्या की है। किशोरी का आरोप है कि सद्दाम किसी दूसरी युवती से निकाह करने वाला था और उस पर गर्भपात का दबाव बना रहा था।
इनकार करने पर वह उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसी तनाव और विवाद के बीच किशोरी ने वारदात को अंजाम दिया। किशोरी ने घटना की जानकारी खुद अपनी मां को दी और बाद में थाने पहुंचकर राज खोला। युवक द्वारा आठ आइडी चलाए जाने की जानकारी पुलिस को लगी है। गंज थाना पुलिस किशोरी के खिलाफ अपराध दर्ज कर बाल न्यायालय भेज दिया।
दो वर्ष पहले नाबालिग की मुलाकात इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एमडी सद्दाम नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं। सद्दाम कई बार रायपुर से बिलासपुर जाकर युवती से मिलता रहा, वहीं किशोरी भी रायपुर आती रही। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने सद्दाम पर शादी के लिए दबाव बनाया।
27 सितंबर को दोनों की मुलाकात रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई। इस दौरान सद्दाम ने किशोरी से विवाद किया और उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद वह उसे एवन लाज लेकर आया। अगले दिन 28 सितंबर को सद्दाम युवती को अभनपुर ले गया और शाम तक वापस लौटा। इसके बाद फिर से दोनों एवन लाज में ठहरे।
जानकारी के अनसार, सद्दाम ने गर्भपात कराने से मना करने पर किशोरी को चाकू दिखाकर डराया था। किशोरी को आशंका थी कि कहीं उसकी भी हत्या न कर दी जाए। 28 की रात कमरे में बियर पी गई। इसके बाद दोनों सो गए।
29 सितंबर की सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच किशोरी ने सद्दाम के बैग में रखे चाकू से उस पर कई वार कर दिए। वारदात के बाद उसने कमरे को बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गई। वह रायपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सीधे बिलासपुर पहुंची और घर आ गई। कपड़ों पर खून देखकर मां ने पूछताछ की तो किशोरी ने पूरी घटना बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर कोनी थाने पहुंची।
यह भी पढ़ें- बुजुर्गों की हत्या करने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे, NCRB की रिपोर्ट में खुलासा
हत्या के बाद किशोरी ने सद्दाम के मोबाइल से फोटो, वीडियो और पूरा डाटा डिलीट कर दिया। उसने अपने फोन से भी सब कुछ हटा दिया। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है और उसे रिकवरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि रिकवरी के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नाबालिग द्वारा दिए गए बयान और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। मामले में ब्लैकमेलिंग, अवैध संबंध और दबाव के पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।