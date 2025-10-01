मेरी खबरें
    बुजुर्गों की हत्या करने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे, NCRB की रिपोर्ट में खुलासा

    नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में साल 2023 में देशभर में सबसे अधिक बुजुर्ग लोगों की हत्या हुई है। साल 23 में 72 मामलों में 73 वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गई है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले भी तेजी से बढ़े हैं।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:33:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:42:08 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की हत्या के मामले

    HighLights

    1. वरिष्ठ नागरिकों की हत्या को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजफाश
    2. 2023 में छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों की हत्या के सबसे अधिक मामले
    3. 2023 में छत्तीसगढ़ में औसतन हर महीने 6 बुजुरों की हत्या, साल में 72 केस

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य में बुजुर्गों की हत्या के मामले देशभर में सबसे अधिक है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों की हत्या के मामले सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

    इसी के साथ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध दर में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर रहा है। राज्य में यह दर 89.7 (1,798 मामले) रही, जबकि दिल्ली 118.6 मामले प्रति एक लाख वरिष्ठ नागरिकों के साथ पहले स्थान पर है।

    एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में 72 हत्याकांडों में 73 वरिष्ठ नागरिकों की जान गई। औसतन हर महीने छह वृद्धजन की हत्या हुई। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ 3.6 की दर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (3.1), मध्यप्रदेश और तमिलनाडु (2.7) रहे, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.2 है।

    अपराध में मामूली गिरावट

    देशभर में 2023 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 27,886 अपराध दर्ज हुए, जो 2022 (28,545 मामले) की तुलना में मामूली कमी है।

    यह भी पढ़ें- पूर्व सीएम बघेल ने ED पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मेरा नाम लेने के लिए दबाव बना रहें, X पर पोस्ट किया वीडियो

    रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में 1,408, 2022 में 1,632 और 2023 में 1,798 मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में छत्तीसगढ़ में इन अपराधों में 2,521 आरोपितों (2,307 पुरुष और 214 महिलाएं) को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2,457 पर चार्जशीट दायर हुई।

    वहीं 235 दोषी करार दिए गए, 45 आरोप मुक्त हुए और 392 बरी कर दिए गए। वर्ष 2023 में कुल 1,520 मामलों की सुनवाई शुरू हुई, जबकि पिछले वर्षों से लंबित 5,032 मामले अदालतों में लंबित हैं।

