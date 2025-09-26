रेलवे ट्रेक पर मवेशी से टकराकर टूटी वंदेभारत ट्रेन का नोज, इंजन को कोई नुकसान नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नागपुर से बिलासपुर जा रही वंदेभारत ट्रेन की चपेट में गुरुवार को राजधानी के कोटा फाटक के पास मवेशी आ गया। इस वजह से ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। इंजीनियरों की जांच के बाद ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। दुर्घटना में किसी यात्री के चोटिल होने का समाचार नहीं है।
रेलवे के अनुसार शाम 5.50 बजे वंदेभारत की नोज से मवेशी टकरा गया। चालक ने गाड़ी रोकी। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। इंजन की जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर ट्रेन को 6.20 पर रवाना कर दिया गया। इस दौरान कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदेभारत हाईस्पीड ट्रेन है। इसलिए उसके इंजन की बाहरी नोज कालेप्सबल (खुलने-बंद होने वाली) बनाई जाती है। इससे किसी टकराव के कारण इंजन की मूल संरचना पर असर नहीं पड़ता। कोटा फाटक के पास हुई दुर्घटना के बाद इंजन की नोज क्षतिग्रस्त हुई थी। उसे निकाल दिया गया। वंदेभारत का मरम्मत डिपो बिलासपुर में है। वहां मरम्म्त की जाएगी।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डे में स्थापित कार्गो हब का संचालन अब शुरू हो गया है। इस हब के माध्यम से घरेलू हवाई माल परिवहन (कार्गो हैंडलिंग) सेवाएं उपलब्ध होंगी। एयर इंडिया-एआइएसएटीएस और सिंगापुर की कंपनी एसएटीएस का संयुक्त उद्यम इस हब का संचालन करेगा, जिससे रायपुर हवाईअड्डा मध्य भारत के हवाई माल परिवहन का प्रमुख केंद्र बन सकेगा।
इस हब में कार्यबल नियोजन, रीयल-टाइम कार्गो ट्रैकिंग और डिजिटल दस्तावेजीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।इससे माल की आवाजाही में तेजी आएगी और ठहराव का समय कम होगा। हब फार्मास्यूटिकल्स, सब्जी, फल, फूल, मछली जैसी नाशवान वस्तुओं, उच्च मूल्य की वस्तुओं और औद्योगिक मशीनरी सहित विभिन्न प्रकार के माल को संभालने में सक्षम है। इससे छत्तीसगढ़ के उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों तक त्वरित पहुंच प्राप्त होगी।
इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायपुर एयरपोर्ट पर 5,079 टन कार्गो का संचालन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है।