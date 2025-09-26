मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रेलवे ट्रेक पर मवेशी से टकराकर टूटी वंदेभारत ट्रेन का नोज, इंजन को कोई नुकसान नहीं

    नागपुर से बिलासपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस रायपुर के पास मवेशी से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रेक पर मवेशी से टकराने के कारण ट्रेन का नोज (आगे का )टूट गया। इस वजह से ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। जांच के बाद ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया गया।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 08:28:16 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 08:31:12 AM (IST)
    रेलवे ट्रेक पर मवेशी से टकराकर टूटी वंदेभारत ट्रेन का नोज, इंजन को कोई नुकसान नहीं
    वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आया मवेशी

    HighLights

    1. आधे घंटे खड़ी रही कोटा फाटक के पास
    2. नागपुर से बिलासपुर जा रही थी वंदेभारत
    3. इंजन की जांच में सब कुछ सही पाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नागपुर से बिलासपुर जा रही वंदेभारत ट्रेन की चपेट में गुरुवार को राजधानी के कोटा फाटक के पास मवेशी आ गया। इस वजह से ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। इंजीनियरों की जांच के बाद ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। दुर्घटना में किसी यात्री के चोटिल होने का समाचार नहीं है।

    रेलवे के अनुसार शाम 5.50 बजे वंदेभारत की नोज से मवेशी टकरा गया। चालक ने गाड़ी रोकी। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। इंजन की जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर ट्रेन को 6.20 पर रवाना कर दिया गया। इस दौरान कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ।

    रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदेभारत हाईस्पीड ट्रेन है। इसलिए उसके इंजन की बाहरी नोज कालेप्सबल (खुलने-बंद होने वाली) बनाई जाती है। इससे किसी टकराव के कारण इंजन की मूल संरचना पर असर नहीं पड़ता। कोटा फाटक के पास हुई दुर्घटना के बाद इंजन की नोज क्षतिग्रस्त हुई थी। उसे निकाल दिया गया। वंदेभारत का मरम्मत डिपो बिलासपुर में है। वहां मरम्म्त की जाएगी।

    रायपुर एयरपोर्ट से घरेलू कार्गो हैंडिलंग शुरू, बढ़ेगा व्यापार

    रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डे में स्थापित कार्गो हब का संचालन अब शुरू हो गया है। इस हब के माध्यम से घरेलू हवाई माल परिवहन (कार्गो हैंडलिंग) सेवाएं उपलब्ध होंगी। एयर इंडिया-एआइएसएटीएस और सिंगापुर की कंपनी एसएटीएस का संयुक्त उद्यम इस हब का संचालन करेगा, जिससे रायपुर हवाईअड्डा मध्य भारत के हवाई माल परिवहन का प्रमुख केंद्र बन सकेगा।

    इस हब में कार्यबल नियोजन, रीयल-टाइम कार्गो ट्रैकिंग और डिजिटल दस्तावेजीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।इससे माल की आवाजाही में तेजी आएगी और ठहराव का समय कम होगा। हब फार्मास्यूटिकल्स, सब्जी, फल, फूल, मछली जैसी नाशवान वस्तुओं, उच्च मूल्य की वस्तुओं और औद्योगिक मशीनरी सहित विभिन्न प्रकार के माल को संभालने में सक्षम है। इससे छत्तीसगढ़ के उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों तक त्वरित पहुंच प्राप्त होगी।

    यह भी पढ़ें- जिस किराना दुकान पर सामान लेने जाती थी पत्नी, उसी के बेटे संग भागी तो पति ने दे दी जान

    इस साल हुआ 5079 टन कार्गो का संचालन

    इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायपुर एयरपोर्ट पर 5,079 टन कार्गो का संचालन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.