नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए अपने हेलीकॉप्टर में साथ लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। पैर में चोट लगने के कारण नंदकुमार साय को चलने-फिरने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें जशपुर से सीधे रायपुर लाकर बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

दो दिन पहले फिसलकर गिरने से लगी थी चोट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दो दिन पहले नंदकुमार साय अपने निवास पर फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके पैर में चोट आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रविवार को जशपुर प्रवास के दौरान नंदकुमार साय के निवास के समीप ही उनका एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद वे रात में सीधे नंदकुमार साय के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली।