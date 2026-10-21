12 नवंबर से ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल, राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग के गठन और राज्यों में वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ड्राइवर संगठन ने 12 नवंबर से देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। संगठन का आरोप है कि महाराष्ट्र समेत चार राज्यों में वेलफेयर बोर्ड गठित किए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

हड़ताल से परिवहन सेवाएं प्रभावित होने और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। संगठन के अनुसार, वर्ष 2025 में ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान शासन ने आश्वासन देकर आंदोलन 36 घंटे में स्थगित करा दिया था। इसके बावजूद मांगों पर अपेक्षित पहल नहीं हुई। अब संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है।