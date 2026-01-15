रायपुर के कौशल्या धाम में राम की मूर्ति स्थापना पर सस्पेंस, नई प्रतिमा और जांच समिति दोनों 'ठंडे बस्ते' में, जानें क्या है पूरा विवाद?

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। भाजपा सरकार को सत्ता में आए दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या धाम में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है। भाजपा ने सत्ता संभालते ही नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल में स्थापित प्रतिमा को लेकर आपत्ति जताई थी कि उसमें भगवान राम की महिमा के अनुरूप झलक नजर नहीं आती है।

मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र विगत वर्ष 20 नवंबर को भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भी यह मांग लगातार उठती रही, किंतु दो वर्षों के बाद भी मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से जनता में निराशा व्याप्त है। नई मूर्ति ग्वालियर में तैयार होने के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण किसी अन्य राज्य में स्थापित किए जाने की स्थिति बन रही है, जो अत्यंत चिंतनीय है।

पत्र में आग्रह किया गया था कि तीन महीनों के भीतर चंद्रखुरी में प्रभु श्रीराम की पारंपरिक स्वरूपानुकूल भव्य मूर्ति की स्थापना सुनिश्चित की जाए और माता कौशल्या की जन्मभूमि के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकता से कार्य शुरू किया जाए। सात दिनों के भीतर मूर्ति लगाने का वादा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक अजय चंद्राकर ने भी नई मूर्ति का मामला उठाया था। उस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सात दिनों के भीतर मूर्ति लगाने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। यहां भगवान राम की माता कौशल्या का मायका है, इसलिए कहा जाता है कि राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। कौशल्या धाम में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा को कब हटाया जाएगा और नई प्रतिमा कहां स्थापित होगी, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।