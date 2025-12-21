नया रायपुर में 'खूनी' टेक्नो पार्टी: राहुल गवली गैंग का तांडव, गाड़ियां तोड़ीं,होटल में मचा कोहराम!

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में चल रही एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस समय हिंसा में बदल गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि राहुल गवली गैंग ने पार्टी में मौजूद शुभम लेखवानी के साथ लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और होटल परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया।
घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात तेज संगीत के बीच अचानक हंगामा शुरू हुआ और कुछ ही देर में पार्टी का माहौल भयावह हो गया। आरोपियों ने खुलेआम लाठी, डंडों से हमला किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, वहीं होटल स्टाफ और पार्टी में शामिल लोगों में दहशत फैल गई।
पुलिस पहुंची, आरोपी फरार
सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने होटल परिसर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
पुरानी रंजिश की आशंका
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मारपीट के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित शुभम लेखवानी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
मामला दर्ज, तलाश जारी
मंदिर हसौद थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मारपीट, तोड़फोड़ और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद नया रायपुर में चल रही नाइट पार्टियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पार्टी आयोजनों से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम अनिवार्य किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
