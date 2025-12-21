नया रायपुर में 'खूनी' टेक्नो पार्टी: राहुल गवली गैंग का तांडव, गाड़ियां तोड़ीं,होटल में मचा कोहराम!

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नया रायपुर के ऐलसवेयर होटल में चल रही एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो पार्टी उस समय हिंसा में बदल गई, जब आपसी विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि राहुल गवली गैंग ने पार्टी में मौजूद शुभम लेखवानी के साथ लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और होटल परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया।

घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात तेज संगीत के बीच अचानक हंगामा शुरू हुआ और कुछ ही देर में पार्टी का माहौल भयावह हो गया। आरोपियों ने खुलेआम लाठी, डंडों से हमला किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, वहीं होटल स्टाफ और पार्टी में शामिल लोगों में दहशत फैल गई।