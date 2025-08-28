CG Liquor Scam: भूपेश बघेल के करीबी भाटिया और संजय ने किया कमीशन का खेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में हुए 3,200 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को कोर्ट में पूरक चालान पेश किया। इस चालान में विस्तृत समरी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आबकारी विभाग और शराब माफियाओं की मिलीभगत से संगठित सिंडिकेट ने 2019 से 2023 तक राज्य में समानांतर शराब कारोबार खड़ा कर शासन को भारी नुकसान पहुंचाया।

ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी भिलाई के कारोबारी विजय भाटिया और सीए संजय मिश्रा ने कमीशन वसूलने के लिए अपने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर डमी डायरेक्टर और कर्मचारी बनाए।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, भाटिया ने ओम सांई कंपनी के जरिए करीब 14.21 करोड़ रुपये का कमीशन लिया। इसमें अपने करीबी टी. भुनेश्वर राव, रवि कौरा और सागर अरोरा को कंपनी का डायरेक्टर दिखाया। तीन साल में कंपनी को लगभग 27 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जिसमें से आधी रकम भाटिया ने अपने पास रखी। यह रकम सीधे खाते में न जाकर महक लेखवानी, मयंक गोदवानी, श्रवण लेखवानी, भजनलाल लेखवानी, सागर अरोरा, प्रवीण गोदवानी, कविता अडानी, सरला केशवानी, सुशील कुकरेजा और जुगल अडानी जैसे परिचितों के खातों में पहुंचाई गई। बाद में इन पैसों को पत्नी मोनिका, बेटे विशाल और रिश्तेदारों अमित सेठ, कपिल, शौर्य गुलाटी व शिल्पा गुलाटी के नाम से निवेश किया गया।