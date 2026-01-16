मेरी खबरें
    मछली पकड़ने जा रहे पिता-पुत्र को हाईवा ने कुचला, बाइक के उड़े परखच्चे, रायपुर में भीषण सड़क हादसा

    CG Road Accident: नेशनल हाईवे-53 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आरंग थाना क्षेत्र के पारागांव के पास शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 12:46:43 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 12:46:43 PM (IST)
    मछली पकड़ने जा रहे पिता-पुत्र को हाईवा ने कुचला, बाइक के उड़े परखच्चे, रायपुर में भीषण सड़क हादसा
    रायपुर में भीषण सड़क हादसा।

    HighLights

    1. रायपुर में भीषण सड़क हादसा।
    2. पिता-पुत्र को हाईवा ने कुचला।
    3. बाइक के उड़े परखच्चे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नेशनल हाईवे-53 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आरंग थाना क्षेत्र के पारागांव के पास शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पिता मंगलू जलक्षत्री और उनका 6 वर्षीय मासूम बेटा तिलक जलक्षत्री शामिल हैं। हादसे में एक अन्य व्यक्ति की भी जान चली गई।

    जानकारी के अनुसार तीनों बाइक से मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे हाइवा वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद शव सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।


    दुर्घटना के बाद हाइवा चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है।

    इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे-53 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

