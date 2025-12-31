CG weather Update: सरगुजा संभाग में रात के समय बढ़ी कंपकपी, शीतलहर के असर से तापमान में गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान दो डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं रात होते ही पारा तेजी से गिर रहा है। इस उतार-चढ़ाव के चलते सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर सहित उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।
राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई। सुबह 8.30 बजे आर्द्रता 71 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 48 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की गति औसतन 2 किमी प्रति घंटा रही और आकाश साफ बना रहा।
प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया, जिससे सरगुजा संभाग में ठंड का असर सबसे अधिक रहा। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग, माना एयरपोर्ट, बिलासपुर और पेंड्रारोड में भी रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा।
मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के एक-दो इलाकों में शीत लहर चली। हालांकि प्रदेश में कहीं भी वर्षा नहीं हुई और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा।
यह भी पढ़ें- MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड
अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को राजधानी में सुबह के समय कुहासा छाने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।