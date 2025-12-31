मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG weather Update: सरगुजा संभाग में रात के समय बढ़ी कंपकपी, शीतलहर के असर से तापमान में गिरावट

    प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, हालांकि आसमान साफ होने के कारण दिन के समय तेज धूप भी निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को उत्तर और मध् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 07:11:54 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 07:13:46 AM (IST)
    CG weather Update: सरगुजा संभाग में रात के समय बढ़ी कंपकपी, शीतलहर के असर से तापमान में गिरावट
    कड़ाके की ठंड का दौर जारी

    HighLights

    1. मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण सुबह और देर रात ठंड
    2. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर शीतलहर
    3. न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान दो डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं रात होते ही पारा तेजी से गिर रहा है। इस उतार-चढ़ाव के चलते सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर सहित उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।

    रायपुर में दिन गरम, रात ठंडी

    राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई। सुबह 8.30 बजे आर्द्रता 71 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 48 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की गति औसतन 2 किमी प्रति घंटा रही और आकाश साफ बना रहा।


    अंबिकापुर में सबसे ज्यादा ठंड

    प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया, जिससे सरगुजा संभाग में ठंड का असर सबसे अधिक रहा। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग, माना एयरपोर्ट, बिलासपुर और पेंड्रारोड में भी रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा।

    एक-दो पाकेट में शीतलहर

    मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के एक-दो इलाकों में शीत लहर चली। हालांकि प्रदेश में कहीं भी वर्षा नहीं हुई और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

    आगे क्या कहता है मौसम

    अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

    रायपुर में ऐसा रहेगा मौसम

    मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को राजधानी में सुबह के समय कुहासा छाने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.