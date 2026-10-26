राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत... फिंगरप्रिंट मैच न होने पर भी मिलेगा राशन, नॉमिनी व OTP का विकल्प मौजूद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने के लिए यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तब भी उसे खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों के लिए नियमों के तहत वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं।

विशेष रूप से बुजुर्गों और उन हितग्राहियों को, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई होती है, नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन उपलब्ध कराया जा सकता है। फिंगरप्रिंट का मिलान न होने पर भी मिलेगा राशन रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान न होने के कारण राशन न मिलने संबंधी बातें पूरी तरह भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित हैं। केवल तकनीकी कारणों या बायोमेट्रिक मिलान न होने मात्र से यह मान लेना गलत है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिलेगा।